الخارجية الباكستانية: اعتمدنا على معلومات استخباراتية لاستهداف إرهابيين في إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:27 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن بلادها شنّت سلسلة من الضربات العسكرية على مخابئ إرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، في بيانٍ لها، أن الضربات أسفرت عن مقتل عددٍ من الإرهابيين خلال العملية، حسب "رويترز".

وأشارت إلى أن العملية اعتمدت بشكل رئيسي على معلومات استخباراتية، مشددة على احترامها التام لسيادة إيران ووحدة أراضيها.

وكان مسؤول استخباري باكستاني، أكد أن جيش بلاده نفّذ ضربات في إيران، بعدما هاجمت طهران مواقع داخل باكستان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن مسؤول في محافظة سيستان وبلوشستان، أكد سماع دوي انفجارات في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان، وتحديدًا على عمق 20 كيلومترًا داخل إيران.

كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن السلطات المحلية تجري تحقيقًا حول الضربات، التي أدت إلى مقتل 3 نساء و4 أطفال، جميعهم غير إيرانيين.