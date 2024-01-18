العالم اليوم - بلومبرغ: قناة السويس تفقد 41% من سفنها إثر أزمة البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر بلومبرغ: قناة السويس تفقد 41% من سفنها إثر أزمة البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 06:21 مساءً - قالت وكالة بلومبرغ، الأربعاء، أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن منصة بيانات يديرها صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد، أن انخفاضا طرأ على متوسط عدد السفن إلى 49 يوميا اعتبارا من الأحد الماضي، مقارنة بالذروة اليومية في 2023 البالغة 83 حالة عبور.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ويعتبر التراجع المسجل في قناة السويس خلال الأيام الماضية من العام الجاري، الأدنى منذ أزمة جنوح سفينة "إيفرغرين" خلال مارس 2021، بحسب بيانات الصندوق وجامعة أكسفورد.

وتظهر البيانات أيضا ارتفاعا مماثلا في عدد السفن التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح قرب الطرف الجنوبي لإفريقيا.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد كشف الأسبوع الماضي، عن أن إيرادات القناة انخفضت أول 11 عشر يوما من العام الجاري بنسبة 40 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ربيع إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

وأشار إلى أن التراجع جاء بواقع 544 سفينة مقارنة بـ 777 سفينة العام الماضي، بينما تراجعت الحمولات بنسبة 41 بالمئة في ذات الفترة مقارنة بعام 2023.