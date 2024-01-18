العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض "نظام عقوبات" على حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 06:21 مساءً - أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أن المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية سيعتمد الإثنين في بروكسل "نظام عقوبات ضد حماس".

وقال كريستوف لوموان، في تصريح في مقر الخارجية الفرنسية: "إنه نظام عقوبات يستهدف أفرادا وعمليات نقل الأموال".

الهدف، وفق المصدر، هو حماس وبعض كوادرها الضالعين في الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، وتم إطلاق سراح حوالى 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.

وفي أعقاب هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ عام 2007. ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24620 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة "الإرهاب".

وبموجب ذلك، يتمّ تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أدرج في ديسمبر مسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس هما قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، على قائمة "الإرهاب" التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال "إرهابية".

كذلك، سبق للاتحاد أن صنف حركة حماس منظمة "إرهابية". وتعتبر دول عدة الحركة منظمة "إرهابية" من بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل.