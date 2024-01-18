نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو تستدعي السفير الفرنسي بعد القضاء على مرتزقة فرنسيين في خاركوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الخميس سفير فرنسا لدى موسكو بعد تدمير نقطة تمركز للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، ومن بينهم فرنسيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسة ماريا زاخاروفا، إنه على خلفية تدمير القوات الروسية نقطة تمركز مؤقتة للمقاتلين الأجانب في مقاطعة خاركوف، وقد كان بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، عن تصفية أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحا بقصف استهدف نقطة لتجمع المرتزقة في مقاطعة خاركوف.