العالم اليوم - 3 عروض للاعب إسرائيلي بعد طرده من ناديه التركي

انتم الان تتابعون خبر 3 عروض للاعب إسرائيلي بعد طرده من ناديه التركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 09:28 مساءً - يبدو أن اللاعب الإسرائيلي ساغيف جيزكيل سيجد بسرعة وجهته المقبلة، بعد طرده من ناديه التركي أنطاليا سبور مؤخرا.

ومباشرة بعد تسجيله هدفا في شباك طرابزون سبور، الأحد، كشف جيزكيل أمام الكاميرات عن رسالة كتبها على ضمادة لف بها معصمه، جاء فيها "100 يوم.. 07/10" ورسم نجمة داوود بجانبها، في إشارة إلى تضامنه مع إسرائيل التي تشن حربا عنيفة على قطاع غزة.

وعقب ذلك، أعلن أنطاليا سبور استبعاد هدافة الإسرائيلي، متهما إياه بـ"التصرف بشكل يخالف قيم بلادنا".

كما أعلن وزير العدل التركي فتح تحقيق ضد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن باناثينايكوس اليوناني مهتم بخدمات اللاعب، لكنه يواجه منافسة من فريقين آخرين في الدوري الأميركي.

وأضافت أن الدوري الأميركي قد يكون الوجهة المفضلة لجيزكيل بسبب ضيق الوقت، على اعتبار أن فترة الانتقالات هناك ستبدأ الشهر المقبل وتظل مفتوحة حتى أبريل.

وكان جيزكيل انتقل إلى تركيا خلال الميركاتو الأخير، بعد توقيعه على عقد مدته 3 سنوات، بقيمة وصلت إلى 450 ألف يورو في الموسم.

وخلال 12 مباراة مع الفريق التركي، سجل اللاعب الإسرائيلي 6 أهداف.