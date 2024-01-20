العالم اليوم - رئيس وزراء الأردن يدعو أميركا للمبادرة لإنهاء "مذبحة" غزة

انتم الان تتابعون خبر رئيس وزراء الأردن يدعو أميركا للمبادرة لإنهاء "مذبحة" غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 01:25 صباحاً - قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة، وقال الخصاونة إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية". ونفت إسرائيل اتهامها بارتكاب جرائم حرب. وقال الخصاونة إنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار. وقال رئيس الوزراء الأردني خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأميركيين وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس وزراء الأردن يدعو أميركا للمبادرة لإنهاء "مذبحة" غزة .. في رعاية الله وحفظة