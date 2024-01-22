العالم اليوم - بعد وعكة تشارلز وكيت.. إصابة دوقة يورك بسرطان الجلد

انتم الان تتابعون خبر بعد وعكة تشارلز وكيت.. إصابة دوقة يورك بسرطان الجلد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 12:24 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأحد أن الفحوص أظهرت إصابة سارة فيرغسون دوقة يورك بنوع من سرطان الجلد، في وعكة صحية أخرى لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

وشُفيت فيرغسون (64 عاما)، التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، من سرطان الثدي العام الماضي قبل تشخيص إصابتها حاليا بسرطان الجلد الخبيث بعد إزالة عدة شامات.

ونقلت "سكاي نيوز" عن المتحدث باسمها قوله "إنها تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من أن المرض في المراحل المبكرة. معنويات الدوقة لا تزال مرتفعة".

وكانت فيرغسون قد تحدثت عن أهمية الخضوع لفحوص السرطان بعد الجراحة الأولية التي أُجريت لها لاستئصال سرطان الثدي.

وجاء إعلان خبر إصابتها بينما يستعد الملك تشارلز (75 عاما) لإجراء "تصحيحي" لتضخم البروستاتا هذا الأسبوع.

وأعلن مسؤولون في الأسرة المالكة يوم الأربعاء خضوع كاثرين، زوجة الأمير وليام وريث العريش، لعملية جراحية ناجحة في البطن وأنها ستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.