مصرع 18 شخصا إثر سقوط شاحنة فى واد جنوب غربى الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 05:39 مساءً - ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، عن قائد شرطة إقليم كاسانجولو، بنيامين بانزا، قوله إن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة على طريق سريع رئيسي في إقليم كاسانجولو النائي في منطقة الكونغو الوسطى، وكانت مليئة بالبضائع وتحمل العديد من الركاب، عندما فقد قائدها السيطرة عليها وسقطت في الوادي.

وأضاف بانزا أن 6 من المصابين حالتهم خطيرة، مشيرا إلى أن الشاحنة تعرضت لأضرار بالغة ولم يتم انتشالها بعد.

يشار إلى أن السرعة هي سبب شائع للحوادث على الطرق الرئيسية في الكونغو، حيث لا يتم الالتزام بقواعد المرور في كثير من الأحيان.