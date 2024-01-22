المنظمة الدولية للهجرة تطلب تمويلا بنحو 8 مليارات دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 05:39 مساءً - طلبت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تمويلا بقيمة 7.9 مليار دولار لعام 2024.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إن: "التمويل الكامل لهذا النداء من شأنه أن يساعد ما يقارب من 140 مليون شخص، من بينهم النازحون داخليا، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية التي تستضيفهم".

ونقل البيان عن المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، قولها: "إن الهجرة غير الشرعية والقسرية تصل إلى مستويات غير مسبوقة، والتحديات التي نواجهها، أصبحت أكثر تعقيدا".

وأضافت بوب: "لم يعد من الضروري إثبات الاستنتاج القائل بأن الهجرة عندما تتم إدارتها بشكل صحيح تساهم بشكل كبير في الرخاء والتقدم. إننا في مرحلة مهمة، لقد أنشأنا هذا النداء للمساعدة في الوفاء بهذا الوعد. يمكننا ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل".

وفي وقت سابق، ناشدت المنظمة الدولية للهجرة الحصول على 307 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2024، للوصول إلى 1.2 مليون شخص متضرر من هذا الصراع.