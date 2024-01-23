رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع الولايات المتحدة لإيصال مساعدات جديدة لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 04:33 مساءً - قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيصال مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة.

وأضاف "سوناك" في تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية" أن المملكة المتحدة لن تتردد في توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، موضحًا: "بلادنا ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها، وستستخدم كل الوسائل لوقف تمويل الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف، أن وزير الخارجية البريطاني يزور الشرق الأوسط خلال أيام، لبحث أزمة البحر الأحمر.