العالم اليوم - النفط يتراجع وسط مؤشرات متباينة بشأن الإمدادات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 05:24 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتفقد بعض المكاسب التي حققتها أمس وخلال اليوم، إذ يعكف المتعاملون على دراسة مجموعة من المعطيات المقلقة المتضاربة على صعيدي العرض والطلب، مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ومشكلات خاصة ببرودة الطقس تتسبب في تعطل للإنتاج بالولايات المتحدة.

ولا تزال التقلبات هي السمة الغالبة على العقود الآجلة للنفط، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن العديد من مؤشرات العرض والطلب.

وكان الخامان قد ارتفعا بنحو اثنين بالمئة الاثنين، إذ أثار هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة "أوست لوجا" لتصدير الوقود التابعة لشركة "نوفاتك"، مخاوف بشأن الإمدادات ومن ثم ارتفاع الأسعار.

ويرجح محللون أن أن تستأنف "نوفاتك" عملياتها هناك إلى حد كبير في غضون أسابيع.

وقال محللون من "إيه.إن.زد" للأبحاث في تقرير، إنه في حين لحقت أضرار بأرصفة التحميل في المحطة، فقد "أثرت لفترة وجيزة على الصادرات"، إلا أن هذه الخطوة تثير احتمالات انتقال الحرب الروسية الأوكرانية إلى مرحلة جديدة، إذ يستهدف الطرفان البنية التحتية الرئيسية للطاقة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، نفذت قوات أميركية وبريطانية، جولة جديدة من الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها جماعة الحوثي.

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في منطقة البحر الأحمر وما حولها، إلى تعطيل حركة الشحن العالمية وأثارت مخاوف من التضخم.

ولا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن العوامل الأساسية للسوق على المدى القريب بسبب هذه الصراعات المستمرة.

وفي ليبيا، استؤنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء الاحتجاجات التي أوقفت الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة خطوط الأنابيب في ولاية نورث داكوتا الاثنين، إن 20 بالمئة من إنتاج النفط في الولاية، ظل متوقفا بسبب البرد الشديد والصعوبات التشغيلية.

وقال ليون لي المحلل لدى "سي.إم.سي ماركتس" في شنغهاي، "بدون أي مخاوف بشأن الركود، فإن تأثير الطقس الحاد على إنتاج النفط الأميركي وتصاعد الصراعات الجيوسياسية لا يزال يدعم أسعار النفط".

ورجح استطلاع أجرته رويترز، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو ثلاثة ملايين برميل خلال الأسبوع الذي انتهى في 19 يناير.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.86 بالمئة وبنحو 68 سنتا إلى 79.38 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أو 79.38 بالمئة إلى 74.23 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت مجددا دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد أن استقر فوقه الاثنين للمرة الأولى منذ 26 ديسمبر.