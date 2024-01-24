مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 03:35 مساءً - تظاهر مئات الإسرائيليين، بينهم أفراد من عائلات المحتجزين في غزة، أمام معبر كرم أبو سالم، للمطالبة بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر موقع «واي.نت» الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المئات أغلقوا معبر كرم أبو سالم على الحدود مع غزة، ومنعوا شاحنات المساعدات من دخول القطاع، كما طالبوا بعدم إدخال أي مساعدات حتى عودة المحتجزين.

وأفادت مراسلة الغد بأن مئات الإسرائيليين شاركوا في مظاهرات، للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين.

وكانت القناة «12» الإسرائيلية قد أشارت اليوم إلى اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممثلي عائلات المختطفين، وقوله «إنني على استعداد لاستغلال كل جهة يمكنها مساعدتي لإعادة المحتجزين».

وحث نتنياهو عائلات المحتجزين بالحديث إلى المجتمع الدولي، لممارسة ضغوطات في هذا الاتجاه.

وكان أهالي المحتجزين في غزة اقتحموا جلسة للجنة المالية في الكنيست يوم الإثنين الماضي لمطالبة حكومة نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لاستعادة ذويهم.

ووفق موقع «ذا تايمز أوف إسرائيل» فإن أفراد الأمن في الكنيست لم يتمكنوا من منعهم، قبل اضطرارهم إلى إخراجهم بالقوة.