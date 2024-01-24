رئيسي يلتقي أردوغان في تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 04:41 مساءً - يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم الأربعاء، لبحث الصراع المتسع في غزة والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بحسب "رويترز".

وأجل رئيسي مرتين زيارته لتركيا، التي كان مقررًا لها أن تجرى نوفمبر المقبل، بسبب مشكلات في الجدول الزمني ووقوع هجمات بمدينة كرمان، جنوب شرق إيران.

وقالت الرئاسة التركية، أمس الثلاثاء: "خلال اللقاءات، وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وتحديدًا الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن الزعيمين سيترأسان أيضًا مجلس الأعمال التركي الإيراني وأن من الممكن توقيع بعض الاتفاقات، في حين قال ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة التركي، إنه ناقش التعاون في مجال الطاقة مع جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، خلال محادثات في أنقرة، أمس الثلاثاء.