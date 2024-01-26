العالم اليوم - بث مباشر.. جلسة إصدار قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر.. جلسة إصدار قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 02:24 مساءً - بدأت وقائع جلسة محكمة العدل الدولية التي من المقرر ان تصدر قرارا أوليا الجمعة في الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا وتطالب فيها المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري في غزة في حكم مؤقت، بينما تنظر المحكمة في الدعوى التي أحالتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وفي التالي يمكنكم مشاهدة جلسة محكمة العدل الدولية في بث مباشر عبر هذه النافذة:

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي. دونوغيو، في افتتاح الجلسة:

محكمة العدل الدولية لن ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

قلقون بسقوط خسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة

نؤكد اختصاصنا القضائي في النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ملتزمون بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

جنوب أفريقيا لها الحق في رفع قضية ضد إسرائيل والإجراءات القانونية سليمة

والقرار المرتقب للمحكمة يعد في مرحلة مبكرة من دعوى جنوب أفريقيا التي تزعم أن العمل العسكري الإسرائيلي في حربها مع حماس في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وترفض إسرائيل بشدة هذا الاتهام وطلبت من المحكمة إسقاط القضية.

كانت جنوب إفريقيا طلبت من القضاة "بشكل ملح للغاية" فرض ما تسمى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، بينما تتقدم القضية بوتيرة بطيئة عبر المحكمة في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.

جاء على رأس قائمة مطالب جنوب أفريقيا من المحكمة، إصدار أمر لإسرائيل ب "التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، الخميس، إن إسرائيل تتوقع من المحكمة إسقاط القضية، مضيفا:"نتوقع من محكمة العدل الدولية أن ترفض هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".