العالم اليوم - كاميرون يقول إنه يرى تقدما نحو وقف القتال في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 02:24 مساءً - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد جولة في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس هناك.
وفي مقابلة في إسطنبول، محطته الأخيرة في الجولة، قال كاميرون إن إسرائيل تدرس اقتراحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام الشحنات إلى غزة، لكن الأمر "سيتطلب الكثير من الضغط" للتوصل إلى اتفاق، وفقا لرويترز.
وقال كاميرون لرويترز ومحطة تلفزيونية تركية "التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ في النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن.. أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك".
وأضاف "هذا ما كنت أتحدث عنه في (جولتي في) المنطقة. وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم".
ماذا قال وزير الخارجية البريطاني كاميرون
- هناك تقدما نحو وقف القتال في غزة وإدخال المساعدات وتحرير الرهائن.
- إسرائيل تدرس المقترح البريطاني لفتح ميناء أسدود لتقديم المساعدات لغزة لكن الأمر سيتطلب الكثير من الضغط.
- دعا إسرائيل إلى ضرورة وقف القتال من أجل إطلاق سراح الرهائن.
- إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة وعليها تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.
- على حماس مغادرة غزة لإتاحة الفرصة لحل الدولتين.
- ضربات المملكة المتحدة ضد الحوثيين في اليمن متناسبة وقانونية وضرورية.
- لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لن يساعد في تحقيق وقف الحرب في غزة.
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