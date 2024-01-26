العالم اليوم - كاميرون يقول إنه يرى تقدما نحو وقف القتال في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 02:24 مساءً - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد جولة في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس هناك.

وفي مقابلة في إسطنبول، محطته الأخيرة في الجولة، قال كاميرون إن إسرائيل تدرس اقتراحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام الشحنات إلى غزة، لكن الأمر "سيتطلب الكثير من الضغط" للتوصل إلى اتفاق، وفقا لرويترز.

وقال كاميرون لرويترز ومحطة تلفزيونية تركية "التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ في النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن.. أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك".

وأضاف "هذا ما كنت أتحدث عنه في (جولتي في) المنطقة. وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم".

ماذا قال وزير الخارجية البريطاني كاميرون