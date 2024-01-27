بريطانيا تعرب عن مخاوف كبيرة» من حكم محكمة العدل الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 06:31 مساءً - قالت الحكومة البريطانية، إن لديها مخاوف كبيرة، بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يقضي بضرورة بذل إسرائيل قصارى جهودها لمنع ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

جنوب أفريقيا

وكانت المحكمة الأممية، ومقرها لاهاي، قد أصدرت يوم الجمعة حكما ابتدائيا في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، ألزمت من خلاله السلطات الإسرائيلية بدخول مساعدات إنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، بيد أن الحكم الصادر لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار.

الخارجية البريطانية

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان: «نحن نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من ذلك لدينا مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية، والتي لا تساعد في تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار».

القانون الدولي

وأضاف: «إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها ضد حماس بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني».

إبادة جماعية

وقال المتحدث: «وجهة نظرنا هي أن تصرفات إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها أعمال إبادة جماعية، ولهذا السبب نتصور أن قرار جنوب أفريقيا برفع الدعوى القضائية كان خطأ واستفزازيا».