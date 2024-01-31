العالم اليوم - "نداء عاجل" من الجيش الإسرائيلي إلى سكان غربي مدينة غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 02:20 مساءً - وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، نداء عاجلا إلى السكان المتواجدين غربي مدينة غزة.
وقال أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس":
- عاجل، نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى.
- من أجل سلامتكم نحثكم على إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري والانتقال من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح.
وأضاف، في تغريدة أخرى:
- نعلن عن فترات التعليق التكتيكي والمحلي المؤقت للنشاطات العسكرية في قطاع غزة لأغراض إنسانية اعتبارا من الساعة 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.
- اليوم الأربعاء (31/1) الحي الإداري في رفح.
- يوم الخميس (1/2) حي الجنينة في رفح.
- يوم الجمعة (2/2) حي السلام في رفح.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر "نداء عاجل" من الجيش الإسرائيلي إلى سكان غربي مدينة غزة .. في رعاية الله وحفظة