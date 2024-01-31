جنوب إفريقيا: على جميع الدول وقف تمويل التحركات العسكرية الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 06:31 مساءً - قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن إمكانية أن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية أمر معقول.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وكانت محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل، باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

كما قررت المحكمة، أن على إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.

وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وقررت "العدل الدولية" أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، يوم الجمعة الماضي، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.