طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدة غارات على رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 08:27 مساءً - قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إن ما يجري على الأرض تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف «جبر» خلال التغطية المباشرة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن أبرز الاستهدافات كانت لسيارة تقل عدد من المواطنين بالقرب من خيام لاجئي منطقة المواصي برفح، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين على الفور وإصابة عدد آخر بجروح ونقلوا على إثرها إلى مستشفى جنوب رفح بغزة.

وأوضح أن غارات الاحتلال أسفرت عن هدم بعض المنازل على رؤوس ساكنيها، وأن الحديث الآن يدور حول سقوط عشرات الشهداء خلال هذه الغارات، وتحاصر قوات الاحتلال مجموعة من المستشفيات منها مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بالإضافة لمجمع ناصر الطبي؛ مما أسفر عن استشهاد مواطنيْن نتيجة توقف أجهزة ضخ الأوكسجين عن العمل.

ولفت «جبر» إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد مجزرة بشعة بحق النازحين الفلسطينيين الذين يتزاحمون على الخدمات والمستشفيات للعلاج، مشيرا إلى أن رفح تتعرض لقصف بالطائرات والمدفعية يوميا، وليست بمعزل عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.