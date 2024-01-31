الخارجية الأمريكية: ندعم قيام دولة فلسطينية ونرفض تقليص مساحة قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 09:31 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الاخبارية ندعم قيام دولة فلسطينية ونرفض تقليص مساحة قطاع غزة، ولكن يجب أن يقترن ذلك كله بتوفير الأمن لإسرائيل.

وأضاف: نؤمن بأن عمل منظمة الأونروا محورى ومهم جدا بالنسبة للسكان في قطاع غزة .

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.