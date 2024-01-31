العالم اليوم - نتنياهو يهاجم "الأونروا" ويقول إنها "مخترقة بالكامل" من حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 10:25 مساءً - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "مخترقة بالكامل" من قبل حركة حماس، بعدما علّقت عدة دول تمويل الأونروا إثر اتهام إسرائيل موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو في اجتماع بالقدس لمندوبين عن الأمم المتحدة إن "الأونروا مخترقة بالكامل من حماس"، مضيفا "نحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية ووكالات مساعدات أخرى محلّ الأونروا".

وأضاف نتنياهو في الاجتماع الذي نشر مكتبه الإعلامي لقطات فيديو منه "كانت الأونروا في خدمة حماس في مدارسها وأشياء كثيرة أخرى".

وتابع "أقول ذلك بأسف شديد لأننا كنّا نأمل أن تكون هناك هيئة موضوعية وبنّاءة لتقديم المساعدات. نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، لكن الأونروا ليست تلك الهيئة".

واعتبرت الأونروا الأربعاء أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، أمر "مهم للغاية"، محذرة من "أثر كارثي" لوقف تمويل الوكالة.

وقبل أيام وجّهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم الحركة على الدولة العبرية، وأعلنت الأونروا إثر ذلك إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق.

ورغم ذلك، أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للوكالة.