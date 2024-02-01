نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي: المفوضية والمؤسسات الأوروبية ستستمر في مساندة الأونروا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر على التنسيق الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيال الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى البيان المشترك الصادر الأسبوع الماضي في ختام اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عقد ببروكسل والذي تضمن نقاطًا تتعلق بالأزمة فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الحالية إلى الإسكندرية وذلك بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى مصر.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي ببروكسل بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ووزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، وأيضا بين الوزراء الأوروبيين ووزير الخارجية الفلسطيني، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي مع وزير خارجية إسرائيل في محاولة لإيجاد حل للأزمة الدائرة في غزة وذلك على ضوء حرص الاتحاد الأوروبى على التحاور مع الشركاء فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن الاجتماعات تمحورت حول الخطوات القادمة وضرورة التوصل إلى حل سياسى وتنفيذ حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، قال سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر إن الاتحاد يؤكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، معربا عن التطلع إلى أن تسهم مهمة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة إلى زيادة نفاذ المساعدات إلى القطاع.

واستعرض السفير برجر شحنات المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية التى قدمها الاتحاد للسكان الفلسطينيين بالقطاع والتي تصل إلى العريش تمهيدا لدخولها إلى القطاع.

وعن الخطة المقبلة بخصوص تمويل الأونروا، قال برجر إننا ندعم ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة حول ضرورة القيام بتحقيقات فى المزاعم الإسرائيلية الخاصة باتهام عدد من موظفي الأونروا بالضلوع فى أحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن المفوضية والمؤسسات الاوروبية اكدت استمرار مساندة الأونروا لأن السكان الفلسطينيين بحاجة إلى هذا الدعم.

وحول الوضع فى البحر الأحمر وباب المندب.. قال السفير كريستيان برجر إن الهجمات فى البحر الأحمر تؤثر على الملاحة العالمية.. مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى قرّر الأسبوع الماضى إطلاق مهمة لحماية السفن وحفظ الأمن بالبحر الأحمر.

وحول الوضع فى غزة وموقف الاتحاد من محاولات تهجير الفلسطينيين من القطاع، قال السفير الأوروبى إن موقف الاتحاد واضح بشأن الأحاديث والأطروحات الخاصة بمسألة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ويرفض ذلك بشكل قاطع.