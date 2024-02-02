نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يضم 1200 قطعة أثرية.. وفد الاتحاد الأوروبي يزور متحف كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، يرافقه وفد من سفراء الدول الأوروبية، اليوم، بزيارة متحف كفر الشيخ.

واستمع الوفد الأوروبي لشرح عن محتويات وتاريخ المتحف الذي يضم نحو 1200 قطعة أثرية تضم المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها بجبانة (بوتو العظيمة)، ومنطقة المعابد التي تم الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية الهامة التي تجسد قصة الصراع بين حورس وعمه ست، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ ومنها تمثال للمعبود حورس.

وأعرب السفراء الأوروبيون عن إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف.

ومن ناحيه أخرى، قام الوفد الأوروبي بزيارة كنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا بكفر الشيخ والتي تحتضن حجرًا عليه أثر قدم السيد المسيح.