نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي يتفقدون محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر يرافقه وفد كبير يضم معظم سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد محطة مطوبس لمعالجة مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ.

وتفقد السفراء، في مستهل زيارتهم لمدينة مطوبس محطة المعالجة، في إطار برنامج التوسع في شبكة مياه الصرف الذي يتضمن إنشاء محطتين جديدتين والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الثلاث القائمة، بالإضافة إلى مد أنابيب صرف صحي بمسافة 697 كم مع تركيب 52 محطة رفع في محافظة كفر الشيخ.

واستمع وفد السفراء الأوروبيين من مسئولي المحطة إلى شرح للمشروع الذي يهدف إلى تحسين المستويات الصحية لنصف مليون نسمة، وجودة مياه الري، والجودة البيئية لنهر النيل، وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، كما أنه من المستهدف أن يوفر المشروع خدمات صرف صحي في هذا الإطار لما يقرب من نصف مليون مستهلك.

كما تتضمن أهداف المشروع - الذي تقدر تكلفته بنحو 164 مليون يورو، بما في ذلك 32 مليون يورو في شكل منحة من الاتحاد الأوروبي، فوائد غير مباشرة، من بينها الزيادة المتوقعة في إنتاج الأسماك وارتفاع جودتها في بحيرة البرلس، والوصول لإنتاج زراعي آمن، وتحسين ظروف السياحة على ساحل البحر المتوسط، وخلق فرص عمل.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يرافقه عدد من سفراء الدول أعضاء الاتحاد المعتمدين لدى مصر وعدد من الدبلوماسيين قد بدأوا أمس الأربعاء جولة تشمل الإسكندرية وكفر الشيخ لزيارة عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي التي يسهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بالمحافظتين.