رئيس قبرص: لا بد من وجود موقف مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، على ضرورة إيجاد موقف مشترك للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، معربًا عن استيائه من عدم قدرة القادة الأوروبيين على التوصل إلى استنتاجات مشتركة بشأن هذه القضية.

ووفق بيان صادر عن سفارة قبرص بالقاهرة، قال الرئيس القبرصي، في تصريحات لدى وصوله إلى الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي، اليوم في بروكسل، إن قبرص إلى جانب اليونان، "أصرت على ضرورة مناقشة هذه القضية لأنها لم تكن مدرجة على جدول أعمال المناقشات".

وأشار إلى أنه انتقد بالفعل حقيقة أنه لن تكون هناك استنتاجات "وهذا يظهر ضعفنا كاتحاد أوروبي بشأن قضية في جوارنا"، قائلًا: "للأسف، لدينا كاتحاد أوروبي توجهات مختلفة بشأن هذه القضية، على الرغم من أنني أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على ضرورة إنهاء هذا الوضع غير المقبول وبدء العملية السياسية لحل مشكلة الشرق الأوسط"، معربًا عن أمله في أنه من خلال المناقشة سيتم الاتفاق على "أرضية مشتركة" التي يمكن أن ينقلها رئيس المجلس الأوروبي بعد نهاية الاجتماع.

وفي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يركز فقط على أوكرانيا، قال الرئيس خريستوذوليديس، إنه يتفهم تمامًا المخاطر ولكن "في الوقت نفسه لدينا وضع في جوارنا له آثار خطيرة للغاية على الاتحاد الأوروبي"، وأنه سيكون من الممكن الموافقة على استنتاجات مكتوبة "إذا كانت هناك الإرادة السياسية والصبر اللازمين"، مضيفًا أنه من المؤسف أن "بعض الدول لم ترغب حتى في المناقشة".