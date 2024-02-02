حاكم تكساس: على بايدن التعلم من بوتين كيفية العمل لصالح بلاده

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حاكم تكساس غريغ أبوت أنه على الرئيس الأمريكي جو بادن التعلم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيفية العمل لصالح بلاده.

وقال أبوت: "في حال تعامل الرئيس مع المشاكل الداخلية للبلاد دون محاولة اللعب مع بوتين، سيكون كل شيء على ما يرام".

وتتصاعد حدة المعركة القانونية والسياسية بين إداراة بايدن وحاكم ولاية تكساس بسبب الخلافات على معالجة أزمة المهاجرين غير القانونيين.

ويتهم الجمهوريون إدارة الرئيس الأمريكي بالتقاعس عن حل أزمة تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية، بينما يتهم البيت الأبيض الحاكم بتجاوز السلطات الفيدرالية.

وأثار قرار المحكمة العليا بالسماح للمسؤولين الفيدراليين بإزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته تكساس على طول الحدود مع المكسيك مزيدا من الدعوات لانفصال الولاية عن الولايات المتحدة الأمريكية في دعوة أطلق عليها Texit "تيكسيت".

بدوره قال أبوت: "إن الإسلاك الشائكة في تكساس هي رادع فعال للعبور غير القانوني الذي يشجعه بايدن، وسأواصل الدفاع عن السلطة الدستورية في تكساس لتأمين الحدود ومنع إدارة بايدن من تدمير ممتلكاتنا". وقد تم تركيب السلك الشائك بناء على طلب أبوت كجزء أساسي من جهوده للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.