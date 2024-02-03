العالم اليوم - الجيش الأردن ينفي المشاركة في الغارات الأميركية على العراق

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأردن ينفي المشاركة في الغارات الأميركية على العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المصدر قوله، يوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية.

وأضاف أنه "لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم (السبت) حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً".

ما نتيجة الضربات؟