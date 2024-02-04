نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيان أميركي بريطاني: هدفنا تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، بيانا عاجلا أعربت فيه الدولتين أن هدفهما تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أصدرت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، بيانا مشتركا أعلنوا فيه توجيه ضربات ضد عدد من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

وأوضح البيان أن هذه الضربات جائت ردا على هجمات الحوثيين المستمرة، والتي وصفها البيان بغير القانونية والخطيرة والمزعزعة ضد الاستقرار ضد السفن، بما في ذلك السفن التجارية، التي تعبر البحر الأحمر

