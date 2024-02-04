لجنة الدفاع البريطانية: على حكومة سوناك اتخاذ "خيارات صعبة" بشأن وضع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - قال لجنة الدفاع التابعة للحكومة البريطانية إنه على حكومة سوناك اتخاذ "خيارات صعبة" بشأن وضع الجيش وزيادة الاستثمار في قدراته.

وأشارت لجنة الدفاع البريطانية إلى معاناة الجيش من نقص بالأفراد وتحديات في تجنيد القوات والاحتفاظ بها.

وأضافت أن الاستعداد لحرب شاملة وطويلة الأمد لم يحظ بالاهتمام الذي يتطلبه.

وحثت لجنة الدفاع البريطانية حكومة سوناك على اتخاذ "خيارات صعبة" بشأن وضع الجيش وزيادة الاستثمار في قدراته.

وفي سياق آخر.. قال وزير دفاع بريطانيا، جرانت شابس، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل.

وشدد على أنه "ليس من مصلحة أحد أن يرى تطور الأحداث هذا كصراع إقليمي. لذلك، بالطبع، نحن ندعو الجميع إلى ضبط النفس".

وتابع وزير دفاع بريطانيا: "لا يمكنك التعدي على الممرات المائية الدولية، وحرية الملاحة، ونحن ندعو إيران إلى التدخل هناك، ولكن أيضا مع هذه الجماعات المسلحة"، مشيرا إلى أن موقفه يتبع تصريحات مشتركة مستمرة بين واشنطن ولندن وحلفائهما.