نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت منذ قليل والدة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، وذلك أثناء تواجدها في قطاع غزة.

ونعت إحدى أفراد عائلة الدحدوح، والدة المراسل الحربي الأشهر في العالم وائل الدحدوح، قائلة: البقاء لله وحده.. ننعى وفاة الحاجة أم محمد الدحدوح، والدة الأستاذ وائل الدحدوح والحاج كامل الدحدوح، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل فيسبوك.

وفي وقت سابق، قال وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة الإخبارية: إن إسرائيل تريد استهدافي وتصفيتي عمدًا، وكل ما جرى يؤكد ذلك فقد بدأوا بالأسرة ثم المنزل ثم المكتب، ثم استهدافي ونجاتي ثم استهداف نجلي حمزة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: يجب أن يفهم الاحتلال أننا نقوم بواجبنا المهني على أكمل وجه، ونحن نحمل رسالة إنسانية ولسنا جيشا ولا عسكرا ولا جزءا أصيلا من هذه المعركة، ولكننا ننقل بكل ما نستطيع جزءا مما يحدث الأرض.

في وقت سابق، أعلنت شبكة الجزيرة القطرية وصول وائل الدحدوح، مدير مكتبها في قطاع غزة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته في يده جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصول الدحدوح لقطر

وغادر وائل الدحدوح قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، وخرج إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، بتسهيلات من القيادة المصرية، ثم توجه إلى قطر لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر بمطار العريش الدولي أن المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح ومعه شخصان آخران غادرا إلى قطر، عبر طائرة قطرية وصلت مساء اليوم لمطار العريش.

وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة سوف تعد ملفا لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تنظمها اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.

وتأتي وفاة والدة وائل الدحدوح، استمرارا للخسائر التي يتكبدها مراسل قناة الجزيرة خلال حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حيث تلقى في وقت سابق وائل الدحدوح خبر استشهاد نجله حمزة الدحدوح.

وكانت أفادت قناة الجزيرة، بأن الصحفي حمزة نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح استشهد في قصف إسرائيلي، استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.