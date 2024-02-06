نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن وترامب يعلقان على إصابة الملك تشارلز الثالث بسرطان البروستاتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب اليوم الاثنين، على إعلان قصر باكنغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالت مصاب بسرطان البروستاتا.

وقال جو بايدن إنه "قلق" بشأن الملك تشارلز الثالث، مضيفا للصحافة أنه "سمع للتو" فقط عن تشخيص إصابة العاهل البريطاني بالسرطان.

وفي الوقت نفسه، كتب الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر، على شبكته "تروث سوشال" أن الملك كان "رجلا رائعا"، متابعا: "نحن جميعا نصلي من أجل أن يتعافى سريعا وكاملا!"

هذا وكشفت الفحوصات الطبية أن ملك بريطانيا تشارلز الثالت مصاب بسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام.

ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية (1926-2022).