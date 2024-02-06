نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. وزير الخارجية السوداني يزور طهران بعد استئناف العلاقات السياسية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، وزير خارجية السودان علي الصادق.

ووفق بيان أصدرته سفارة إيران بالقاهرة، فتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوداني إلى طهران بعد استئناف العلاقات السياسية بين البلدين.

ففي أكتوبر الماضي، أعلنت إيران والسودان، في بيان مشترك، أنهما ستستأنفان علاقاتهما السياسية بعد 8 سنوات.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية، قد أعلنت في بيان مشترك حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسودان المتفق عليه أن جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية السودان، وعقب الاتصالات التي جرت بين كبار المسؤولين في الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية: اتفقت الحكومتان على تطوير علاقات الصداقة بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على توسيع تعاونهما في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق مصالح شعبي البلدين وضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجانبين اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في المستقبل القريب واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين.