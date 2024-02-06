نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة المكسيك بالقاهرة: نسعى لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين بمسابقة الأدب المترجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة المكسيك بالقاهرة بالتعاون مع المركز القومي للترجمة عن انطلاق النسخة الثانية من مسابقة الترجمة للأدب المكسيكى إلى اللغة العربية، فى إطار أنشطة المعرض الدولى للكتاب بالقاهرة.

ووفق بيان صادر عن سفارة المكسيك بالقاهرة، فقد حضر الندوة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والسفيرة ليونورا رويدا سفيرة المكسيك، والدكتورة كرمة سامى، مديرة المركز القومى للترجمة.

وفى إطار الندوة، تم تقديم ترجمة كتاب " الكتاب البري"، للكاتب المكسيكي المرموق خوان بيورو، والذي قامت بترجمته الدكتورة رحاب وهدان، الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة.

وأعربت السفيرة ليونورا رويدا أنه نظرا للنجاح الذي حققته الدورة الأولى من المسابقة، والتي شارك بها أكثر من 200 متسابق، قد تقرر إدراج المزيد من الأنواع الأدبية بالمسابقة، وعدم اقتصارها على الفن الروائي.

وأضافت السفيرة أن الهدف الرئيس للمسابقة يتجاوز حدود تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والمكسيك، حيث تأمل أيضا دعم المترجمين المصريين المتميزين، والذين لم يتجاوز عمرهم الـ 45 عاما.

ويقوم بتمويل الجائزة شركات مكسيكية من خلال سفارة المكسيك بمصر، كما سيقوم المركز القومى للترجمة بنشرها.

وقد وقع الاختيار في هذه النسخة من المسابقة على العمل المكسيكي "التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية" للكاتب أدولفو كوردوبا، وهو يتكون من مجموعة من القصص التي تعطى رؤية عن "الحكاية غير المحكية" للشخصيات الثانوية في أدب الأطفال الكلاسيكى.

وقد أعلنت الدكتورة كارما أن المترجمين بإمكانهم التسجيل في المسابقة في الفترة من 5 فبراير إلى 5 مارس 2024، من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني للمركز، وأن أخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة هو 30 أبريل من العام الجاري، مشيرة إلى وجود شروط المسابقة على الموقع الإلكترونى للمركز القومي للمرأة للترجمة وموقع سفارة المكسيك بالقاهرة.