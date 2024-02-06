نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة ماليزيا وهيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية يعقدان مؤتمر لتعزيز التعاون بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة ماليزيا بالقاهرة وهيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية مؤتمر بمناسبة زيارة وفد من الشركات السياحية الماليزية إلى مصر بهدف تنشيط السياحة بين البلدين.

وجاء الموتمر بحضور السفيرة رفيدة عبدالعزيز، القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر، مدير هيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية ورئيس الوفد الماليزي إلى مصر أحمد فيصل.

وهدف المؤتمر، الذي عقدته هيئة تنشيط السياحة الماليزية وهيئة تطوير السياحي الماليزي بالشرق الأوسط والدول العربية، مع أصحاب شركات السياحة المصرية والماليزية، تحت عنوان “Salesmissian to Egypt”، وبرعاية سفارة ماليزيا بالقاهرة إلى بحث سبيل تعزيز التعاون بين ممثلي البلدين في مجال السياحة.

وشارك في الاحتفالية العديد من شركات السياحة الماليزية ونظرائهم المصريين، حيث شارك أيضا مدير التسويق بهيئة التطوير السياحي الماليزي، وأصحاب شركات السياحة الماليزية، وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الماليزية في مصر.