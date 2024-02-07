العالم اليوم - قطر تهزم إيران في مباراة مجنونة.. ونهائي عربي خالص لكأس آسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 08:22 مساءً - قطعت قطر تذكرتها إلى نهائي كأس آسيا المقامة على أرضها، بالفوز على إيران 3-2 في مباراة مجنونة، الأحد، لتلاقي الأردن في النهائي.

وسجل جاسم جابر (17) وأكرم عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران.

وتلتقي قطر حاملة اللقب مع الأردن في نهائي عربي خالص، بعد أن حقق منتخب "النشامى" المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-صفر، الثلاثاء.

وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة، بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات، و2007 بين العراق والسعودية.