العالم اليوم - العجز التجاري الأميركي يتسع قليلا في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر العجز التجاري الأميركي يتسع قليلا في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 08:22 مساءً - ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر الماضي، رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز التجاري ارتفع 0.5 بالمئة إلى 62.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات شهر نوفمبر المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع العجز التجاري إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر.

وانكمش العجز التجاري في أميركا خلال العام الماضي بأكمله 18.7 بالمئة إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7 بالمئة في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3 بالمئة في الربع الرابع.