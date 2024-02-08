نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيلان بانفجار قرب مركز اقتراع في جنوب غرب باكستان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلامية، بمقتل شخصين، بانفجار قرب مركز اقتراع في جنوب غرب باكستان.
وأفادت الشرطة الباكستانية، بانفجار قنبلة يقتل 4 من أفراد الأمن شمالي البلاد.
وأعلنت السلطات الباكستانية، تعليق خدمات الهواتف المحمولة مع انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، ببدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الباكستانية.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.