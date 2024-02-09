نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن: غزة أصبحت مكانا غير قابل للحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال باولو فون شيراك رئيس مركز الدراسات العالمية بواشنطن، إنّ غزة أصبحت مكانا غير قابل للحياة، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتلقى الأوامر من أعضاء حكومة نتنياهو، وبخاصة اليمين المتطرف.

وأضاف "فون"، خلال استضافته ببرنامج "عين على أمريكا"، من تقديم الإعلامية جيهان منصور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما نراه في قطاع غزة مروع، ومن ناحية أخرى، فإن الموقف الإسرائيلي أننا لم نضع مستودعات الأسلحة والقيادة ومراكز السيطرة تحت المستشفيات كما فعلت، ولقتلهم، علينا أن نطال ما هو موجود على السطح.

وتابع: "هذا الأمر طريقة مهذبة للقول نحن نقتل المدنيين ولكننا لا نفعل ذلك"، مشيرًا إلى أن الضحايا لا يزالون في تصاعد مستمر.

وواصل: "نعرف الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتم استهداف مدنيين، ولكن لا يمكنني القول إننا عانينا من هذا وبالتالي سنقتل الفلسطينيين، وهذا من قبيل الأضرار الجانبية التي لا مفر منها".