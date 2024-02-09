نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحركة فتح يحذر من ارتكاب جرائم إبادة جماعية جديدة في رفح في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، بشأن تعبير الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء مصير السكان المدنيين بسبب تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال الدكتور أيمن الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أي هجوم على رفح سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين بشكل كبير جدا وتمثل جرائم إبادة جماعية خاصة أنها هناك مليون ونصف مواطن فلسطيني يقطنون المنطقة.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الاحتلال يستهدف تهجير الفلسطينيين من رفح إلى الشمال وخان يونس، وسخر "الرقب" من طلب أمريكا لإسرائيل بشأن تخفيض عدد القتلى في الفلسطينيين، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحدث دائما عن هدنة وصفقات تبادل الأسرى، ولم نسمع مرة واحدة تصريحات تطالب بوقف الحرب المسعورة على غزة.