نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب "العربي للدراسات": أمريكا ترى أنها صاحبة الحق في الوصاية على المال العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في نفسها حق الوصاية والولاية على المال والنفط العربي والخليج العربي.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القضية الفلسطينية هي ضحية مظالم تاريخية على مدار سنوات طويلة، فقد خلالها العالم العربي آليات التعامل مع هذه القضية حتى الآن، لافتا إلى أن تبذل قصارى جهدها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدمار وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وصل إلى نقطة حرجة جدا، محذرا من اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية قائلا: سنشهد مجزرة لم تحدث في التاريخ الحديث أو القديم.