نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع إسرائيلي يثير الجدل بشأن انقطاع التواصل بين السنوار والمفاوضين في حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تقرير تم نشرة اليوم الجمعة على موقع "والا" الإسرائيلى أن زعيم حركة حماس يحيي السنوار أصبح منعزلا ووحيدا ومنقطعا عن باقى قيادات حماس فى الخارج بسبب القصف المستمر الذى قامت بة اسرائيل على القطاع خلال بضعة الأشهر السابقة.

وأفاد "والا" الإسرائيلي حسب مصادر سياسية أن يحيي السنوار لم يكن من الأطراف الذين اعطوا ردود وقرارات على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن بين حماس والإسرائيليين ولم يشارك فى كتابة الرد.

ولفتت التقديرات في إسرائيل إلى أن قيادات حماس اتخذوا بعض القرارات في الفترة الاخيرة دون إبلاغ أو إعلام يحيي السنوار بها، مما يؤكد أن القيادى فى حركة حماس محاصرا تمام من قبل قوات الجيش الاسرائيلى التى سبق وأن تحدثت واخبرت عن ذلك.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق أعلنت حماس فى بيان رسمى وصول المسؤول الكبير فى حماس نائب السنوار خليل الحية إلى القاهرة على رأس وفد من حركة حماس وذلك ليستكمل المباحثات بشأن وقف إطلاق النار.

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وأضاف أن النقاط الرئيسية في الخطوط العريضة كما تريد حماس، في المرحلة الأولى وهو وقف إطلاق النار لفترة تزيد عن 40 يوما وانسحاب قوات الجيش الاسرائيلى من قطاع غزة وإعادة تأهيل وبناء غزة وهذا مقابل إطلاق سراح النساء والمسنين الذين لدى حماس.

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وتابعت أن المرحلة الثانية هي انسحاب جميع قوات الجيش الإسرائيلى من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الجنود والشبان المحتجزين لدي حماس وفى المرحلة الثالثة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما أخرى.