العراق يندد بمقتل الساعدي
كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الحكومة العراقية بصدد اتخاذ "إجراءات مناسبة" رداً على مقتل القيادي في حزب الله العراقي أبو باقر الساعدي يوم الأربعاء.
ووصف الأعرجي في حديث مع وكالة الأنباء العراقية استهداف الساعدي "بالعمل الجبان والمستنكر"، معتبرا الهجوم على عناصر من حزب الله العراقي بمثابة استهداف للسيادة العراقية.
وكانت القوات الأمريكية نفذت الأربعاء هجوما بواسطة طائرة مسيّرة على سيارة كانت تقل أفرادا من كتائب حزب الله العراقي في منطقة المشتل شمال شرق العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم قياديين في الحزب هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.
وأكد الأعرجي أن قرار الحكومة العراقية واضح وصريح فيما يتعلق بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، محذرا من أن أي استهداف يقوض جهود إنجاح الحوار مع الجانب الأمريكي.
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