العالم اليوم - خسارة موجعة للحوثي.. مقتل 17 ضابطا معظمهم برتبة عقيد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 05:26 مساءً - كشفت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، عن مقتل 17 ضابطا عسكريا في صفوفها جراء الضربات التي تنفذها القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة على مواقعها العسكرية .

وذكرت وسائل إعلام حوثية رسمية، انه جرى اليوم في صنعاء، تشييع جثمان 17 ضابطاً عسكرياً منهم 8 برتبة عقيد. وأكدت أن هؤلاء الضباط لقوا مصرعهم إثر القصف الأميركي البريطاني. وتستهدف قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة القدرات العسكرية لجماعة الحوثي، على خلفية هجماتها الإرهابية التي تهدد الملاحة الدولية. وتقول الجماعة المدعومة من إيران إنها تستهدف السفن الأسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية رداً على القصف الذي يشهده قطاع غزة.

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