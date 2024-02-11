نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز: حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف فاز بـ 75 مقعدا من 264 بالانتخابات الباكستانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بـ 75 مقعدا من 264 بالانتخابات الباكستانية، وفقا لوكالة رويترز.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، يوم الخميس، ببدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الباكستانية.

وأعلنت السلطات ال‏باكستانية، تعليق خدمات الهواتف المحمولة مع انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وفي وقت سابق، أفادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.