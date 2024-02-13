ماذا قال "بايدن" للملك عبدالله في واشنطن؟

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، قضية الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس.

وأضاف بايدن، أن أمريكا تشارك إسرائيل أهدافها فيما يتعلق بهزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإعادة الأمن لإسرائيل ومواطنيها، موضحا أننا نعمل على اتفاق بشأن الأسرى بين حماس وإسرائيل يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع قائلا: "إطلاق سراح الأسرى أولوية بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه يجب ألا تمضي إسرائيل في العملية العسكرية برفح دون وجود خطة لتأمين سلامة المدنيين، موضحا أننا نعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أن عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة من المدنيين الأبرياء والأطفال، مضيفا أننا نعمل من أجل وصول المساعدات إلى غزة ونسعى لفتح معبري رفح وكرم أبو سالم.