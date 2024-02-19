نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور سفراء وفنانين.. سفير قطر بالقاهرة يفتتح معرض "سوالف" بمركز الهناجر للفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، معرضًا بعنوان "سوالف" للفنانة التشكيلية القطرية وفيقة سلطان العيسى، وذلك خلال الفترة من (18-23) فبراير 2024.

ويمثل المعرض، الذى تم تنظيمه برعاية سفارة قطر بالقاهرة، تجربة فنية استثنائية تسلط الضوء على الهوية القطرية والتراث الخليجى عبر أعمال إبداعية مستوحاة من البيئة والموروث الثقافى القطرى بكل تفاصيله وأجوائه المرتبطة بالتراث والعادات والتقاليد الشعبية.

وخلال حفل الافتتاح، قال سفير قطر بالقاهرة طارق الأنصاري: إن الغرض من المعرض هو استخدام الفن للتواصل بين الجميع، مشيرًا، إلى وجود ثقافة مشتركة بين مصر وقطر مثل الصحراء والبيوت القديمة والبحر.

وأوضح، أن الفنانة وفيقة العيسى ليست غريبة عن مصر، خاصة أن زوجها مصرى ولديها ابنة إسمها سيناء بسبب ولادتها يوم تحرير سيناء.

ووجه السفير، الشكر لدار الأوبرا المصرية والسفراء الحضور والإعلاميين وأعضاء السفارة.

ومن جانبها، وجهت الفنانة وفيقة العيسى الشكر للسفير القطرى والحضور، مؤكدة، إنها عملت على هذا المعرض على مراحل.

وقالت: عشقت الفن من بلد الفن مصر لأننى خريجة جامعة مصر للفنون التطبيقية، لكن لوحاتى منتمية لدولتى وبيئتى الخليجية.

حضر افتتاح المعرض كل من: سفير الأردن أمجد العضايلة، سفير سلطنة عمان عبد الله ناصر الرحبى، سفير الفلبين عز الدين تاجو، سفير تونس محمد بن يوسف، سفير اليمن خالد بحاح، سفير مالطا روبرتو باسى، زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، الإعلامية سهير شلبى، الفنانة إلهام شاهين.

وتعتبر وفيقة العيسى، رائدة من رواد الحركة التشكيلية فى قطر، حاصلة على درجة البكالوريوس فى الفنون التطبيقية من جامعة القاهرة، وهى واحدة من أولى الإناث فى البلاد لدراسة وممارسة الفن مهنيا وعضو مؤسس فى الجمعية القطرية للفنون التشكيلية وسبق أن شغلت مناصب فى قسم الإنتاج فى تلفزيون قطر.

تتميز أعمالها، بالبحث الدائب عن الهوية القطرية فى التراث الخليجى واستلهامها الموروث الثقافى، كما تعكس لوحاتها علاقة الإنسان القطرى بتراثه، إضافة إلى توظيفها فنون الزخرفة الإسلامية وجماليات الحرف العربى، وسبق أن عُرضت أعمالها دوليًا فى الكويت ولندن وباريس وتونس.