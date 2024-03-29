العالم اليوم - "داعش" يشيد بهجوم موسكو الإرهابي.. وروسيا تتهم هذه الجهة

انتم الان تتابعون خبر "داعش" يشيد بهجوم موسكو الإرهابي.. وروسيا تتهم هذه الجهة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 01:21 صباحاً - أشاد "داعش" في رسالة مسجلة نشرت يوم الخميس على قناة التنظيم الإرهابي على تلغرام، بالهجوم الذي تم تنفيذه على قاعة حفلات قرب موسكو وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا.

وحسبما ذكرت "رويترز" فإن إشادة "داعش" بتنفيذ التنظيم الإرهابي للعملية جاءت من قبل المتحدث باسمها ويعرف بأبو حذيفة الأنصاري.

وحثّ المتحدث باسم "داعش" مؤيدي التنظيم على شنّ عمليات في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.

روسيا توجه أصابع الاتهام للقوميين الأوكرانيين

- قال محققون روس إنهم كشفوا عن دليل يثبت وجود صلة بين منفذي هجوم قاعة الحفلات الأسبوع الماضي وبين "قوميين أوكرانيين".

- ذكرت لجنة التحقيقات الروسية في بيان أنها كشفت لأول مرة أدلة على وجود صلة لأوكرانيا، ووصفت طبيعة الأدلة المزعومة لكنها لم تنشرها.

- ورد في البيان "نتيجة للعمل مع إرهابيين محتجزين ودراسة أجهزة تقنية صودرت منهم وتحليل معلومات عن معاملات مالية، عُثر على أدلة على وجود صلة لهم بقوميين أوكرانيين".

- وفق البيان فإنه ثمة "بيانات مؤكدة" عن تلقي المهاجمين مبالغ ضخمة المال وعملات مشفرة من أوكرانيا.

- اللجنة أضافت أن السلطات ألقت القبض على مشتبه فيه آخر بتهمة التورط في "مخطط تمويل الإرهابيين".

واعتُقل 11 شخصا في أول 24 ساعة بعد هجوم يوم الجمعة الماضي ووُضع ثمانية منهم، بما في ذلك الأربعة الذين يُشتبه في أنهم المهاجمون، رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة.

جدير بالذكر أن سبعة من المتهمين من طاجيكستان الواقعة بآسيا الوسطى، والباقون من قرغيزستان.