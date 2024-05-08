الصحة في غزة: 55 قتيلا و200 مصاب خلال اليوم الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:25 مساءً - أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، بأن عدد ضحايا الحرب في غزة بلغ 34844، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال اليوم الماضي أكثر من 55 فلسطينيا.



وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة".

وأضافت أنه "لليوم الثاني يمنع الاحتلال إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للقطاع، فيما ارتفع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 34844 قتيلا 78404 مصابين منذ 7 أكتوبر".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ215، فيما أفيد اليوم عن استئناف مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى في القاهرة في حضور جميع الأطراف.