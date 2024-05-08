رئيس الوزراء ونظيره الأردني يشهدان توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:26 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولى، على رأس وفدٍ وزارى رفيع المستوى، لرئاسة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر عقدها غدًا الخميس.

ورافق رئيس الوزراء خلال استقبال نظيره الأردنى بأرض المطار، حسن شحاتة، وزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعددٍ من كبار المسئولين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم استعراض حرس الشرف، وعُزِف السلامان الوطنيان للأردن ومصر.

وخلال مراسم الاستقبال، رحب رئيس الوزراء بنظيره الأردنى فى بلده الثانى مصر، مُعربًا عن تطلعه لانعقاد ناجح للدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يواكب ما تحقق من نجاحات على مدار الدورات الماضية لإنعقادها، باعتبارها اللجنة المُشتركة الأكثر انتظامًا، فى ظل حرص قيادتى البلدين على المضى قدمًا نحو توسيع آفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات.

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة العمل من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وأهمية التنسيق القائم بين الجانبين، على كافة المستويات، تجاه التحديات الإقليمية الراهنة التى تشهدها المنطقة، والتى لها انعكاساتها على كلا البلدين الشقيقين.

ومن المُقرر أن تشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال الدورة الـ32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة غدًا، توقيع اتفاقيات جديدة، وإجراء لقاءات ثنائية بين مسئولى الجانبين، فى إطار العمل على تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية للبلدين.