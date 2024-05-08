الأردن: حان الوقت ليواجه نتنياهو العواقب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:25 مساءً - هاجم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن "الوقت حان ليواجه العواقب"، بعد أن قرر المضي قدمًا بالهجوم على رفح، جنوبي غزة.

وفي مقابلة مع شبكة (CNN) الأمريكية اليوم الأربعاء، أضاف الصفدي: "الوقت قد حان ليدرك العالم كله أنه يجب إيقاف نتنياهو، التصريحات والحث لن يجديا نفعًا".

وتابع وزير الخارجية الأردني :" صور فظيعة، وهي إشارة إلى الأسوأ الذي لم يأت بعد. وإذا سُمح لنتنياهو بمواصلة الاجتياح البري لرفح، فإن ذلك سيكون بكل المقاييس كارثة إنسانية أخرى".

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أحبط الصفقة مع حماس، بعد احتلاله الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في وقت كان سكان غزة يحتفلون بالهدنة.



وقال: "من الواضح أنه سيرتكب مذبحة أخرى ضد الفلسطينيين"، متهمًا نتنياهو بـ"تحدي العالم وتجاهل حلفائه" من خلال رفضه القبول بالصفقة والمضي بهجوم رفح رغم المعارضة الدولية له.

وأكد الصفدي "ضرورة تركيز النقاش على وقف الغزو البري لرفح، وضمان معالجة الكارثة الإنسانية، وعدم السماح بتفاقمها أكثر، ووقف الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الرهائن، والتحرك فعليًا نحو طريق لا رجعة فيه نحو السلام مرة واحدة وإلى الأبد".

وأشار إلى أن "الوسطاء أكدوا وجود معايير كافية للحصول على موافقة الجميع على الصفقة، مشددًا على ضرورة القبول بالاتفاق، وإطلاق سراح المحتجزين، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووقف هذه المذبحة".

ويرى وزير الخارجية الأردني أنه "من الخطأ أخلاقيًّا وقانونيًّا ومن غير المقبول أن يستغل نتنياهو قتل الآلاف الآخرين من سكان غزة للحصول على الصفقة".